VISITE PRE-MAGAL DE TOUBA : Le Président du MEDS, Mbagnick Diop reçu par Serigne Mountakha Mbacké

10 août 2025 Société 83 Voir

Comme chaque année , le Président Mbagnick Diop a effectué son traditionnel Magal à Touba en prélude du grand Magal de Touba. Reçu par le Khalife Général des Mourides Serigne Mountakha Mbacke qui a longuement prié pour lui et surtout l’a félicité et encouragé pour l’énorme travail qu’il réalise chaque jour pour le bien commun et le développement du pays.

En cette veille de Magal, autorités politiques et personnalités du secteur privé convergent vers Touba, la ville sainte.  Le patron du MEDS Mbagnick Diop, accompagné d’une forte délégation, a été chaleureusement reçu par le Khalife général des mourides.

Serigne Mountakha Mbacké, après avoir formulé des prières à son endroit. Il nous revient que le khalife général des mourides, l’a félicité et encouragé à suivre le chemin qu’il s’est tracé, c’est-à-dire travailler pour son pays et un Sénégal prospère.


Ce fut des moments riches en émotion pour Mbagnick Diop et sa délégation qui ont reçu la bénédiction de Serigne Mountakha Mbacké. Après avoir pris congé du Khalife des Mourides, le Pdg du Groupe Promo Consulting a tenu à effectuer son Ziar a effectué ses es Ziars à ses marabouts.

