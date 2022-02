Voici l’audio fuitée de la conversation entre Ouattara et l’ex PM d’IBK sur Goïta

La situation au Mali continue de faire débat au sein de la classe politique Africaine. Malgré les sanctions de la CEDEAO, les autorités de la junte au pouvoir semble tenir tète à l’organisation sous-régionale et ne compte céder facilement. Une situation qui agace sérieusement certains chefs d’Etat dans la sous région à l’instar du président Ivoirien, Alassane Ouatarra dont une conversation entre lui et l’ancien PM de IBK a fuité sur la toile.

Dans une conversation téléphonique du 27 janvier 2022 entre le président Alassane Ouatrra et Boubou Cissé l’ancien PM de IBK, on peut entendre le président ADO demandé des informations sur la situation qui prévaut actuellement au Mali et son interlocuteur de lui répondre « ils seront écrasés d’ici deux semaines » faisant allusion aux conséquences des sanctions de la CEDEAO. Les deux hommes ont également parlé de la Russie, en ce qui concerne son aide au Mali.

Tout ceci s’apparente à un complot contre la junte au pouvoir au Mali avec à sa tète le Colonel Assimi Goïta