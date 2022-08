Traders work on the floor of the New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, U.S., August 23, 2016. REUTERS/Brendan McDermid

Wall Street: Troisième séance de baisse consécutive La situation devient préoccupante au niveau de la Bourse de New York ( Wall Street ). En effet on informe qu’on assiste à sa troisième perte d’affilée mardi. Une situation qui inquiète du fait que la solidité persistante du marché de l’emploi américain ne pousse la Fed à être plus sévère dans le relèvement des taux d’intérêt. La Bourse de New York a accusé sa troisième perte d’affilée mardi, inquiète du fait que la solidité persistante du marché de l’emploi américain ne pousse la Fed à être plus sévère dans le relèvement des taux d’intérêt. Selon des résultats définitifs, l’indice Dow Jones a lâché 0,96% à 31.790,87 points, le Nasdaq, à forte concentration technologique, a cédé 1,12% à 11.883,14 points et l’indice élargi S&P 500 1,10% à 3.986,16 points. Alors que les indices avaient démarré dans le vert, guidés dans un premier temps par « la volonté des investisseurs de profiter de ce repli pour racheter à un prix moins élevé », selon Patrick O’Hare de Briefing, le rebond a été de courte durée. Cela « pourrait aider à soutenir les dépenses », a commenté dans un communiqué Lynn Franco, directrice principale des indicateurs économiques au Conference Board. Ce qui n’aiderait pas à faire baisser les prix. Et Mme Franco de souligner que « l’inflation et les hausses de taux supplémentaires constituent toujours des risques pour la croissance économique à court terme ». Ensuite, des chiffres publiés par le ministère américain du Travail (enquête JOLTS) ont de leur côté montré que le nombre d’emplois vacants aux Etats-Unis restait à un niveau très élevé, à 11,2 millions. L’indice de confiance des ménages, calculé par le Conference Board, a d’abord montré que le moral des consommateurs aux Etats-Unis était repartie à la hausse en août après trois mois de baisse. A ces données, se sont ajoutés plusieurs commentaires de responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed) allant dans le sens d’une longue bataille à venir contre l’inflation. Il faudra « quelques années » pour que l’inflation revienne aux Etats-Unis aux 2% que cible la banque centrale américaine, a prévenu mardi John Williams de la Fed de New York, soulignant que les taux au jour le jour vont continuer à être relevés pour juguler cette hausse des prix. « La situation est très difficile. L’inflation est très élevée. L’économie rencontre beaucoup d’obstacles. Je pense que cela prendra quelques années, mais nous allons y arriver », a-t-il ajouté. Articles similaires Partager Facebook

