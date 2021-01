Chaos à Washington: Le Capitole envahi par des partisans de Trump, une personne blessée par balle

Une personne a été blessée par balle à l’intérieur du Capitole où des partisans de Donald Trump ont fait irruption mercredi, forçant la suspension d’une session destinée à certifier la victoire de Joe Biden à la présidentielle.

La victime est une femme qui a reçu une balle dans l’épaule, selon un agent cité par le Washington Post. Elle a été évacuée sur un brancard. D’après CNN, elle se trouve dans un état critique.

Les deux chambres, Sénat et Chambre des représentants, ont été placées en confinement et les parlementaires ont reçu la consigne d’enfiler des masques à gaz et de s’allonger au sol, selon des élus. .

Des manifestants ont pénétré dans les deux chambres, selon les médias américains, ainsi que dans la rotonde du Capitole, où du gaz lacrymogène a été utilisé.

Des agents de la police du Capitole ont dégainé leurs armes, rapporte l’élu démocrate Dan Kildee qui dénonce une « attaque contre l’Amérique ».