Woyofal : les ventes suspendues à partir de minuit

17 décembre 2025 Société


La Senelec a annoncé une indisponibilité temporaire du système de vente de crédit Woyofal, prévue dans la nuit du mercredi 17 au jeudi 18 décembre 2025, de 00h à 06h.
Dans un communiqué rendu public ce 16 décembre 2025, la société explique que cette interruption s’inscrit dans le cadre de travaux de mise à niveau destinés à garantir un fonctionnement optimal du service de vente de crédit prépayé.
Durant cette plage horaire, aucun achat de crédit Woyofal ne pourra être effectué, aussi bien par les clients que par les partenaires externes chargés de l’encaissement et de la distribution.
La Senelec invite ainsi sa clientèle à prendre toutes les dispositions nécessaires en procédant à l’achat de crédit avant l’arrêt programmé du système, afin d’éviter tout désagrément. Enfin, elle  présente ses excuses pour les désagréments occasionnés, la société rassure que le service sera rétabli normalement dès la fin des travaux.

