Yoff : El Hadji Babacar et Diaraf Seyni délèguent leur pouvoir

La chefferie léboue essaie de rapprocher les positions avec les tensions constatées dans les villages lébous dans les régions de Dakar et de Thiès. El Hadji Babacar Mbengue, président du Conseil des notables de Yoff, et Diaraf Seyni Guèye, chef du village de Yoff, ont décidé de céder leurs fauteuils respectivement à Souleymane Sarr et Ousmane Sarr. Ils espèrent une nouvelle dynamique pour rapprocher davantage les communautés.

La chefferie léboue travaille à consolider l’unité au sein de sa communauté après les affrontements entre pêcheurs de Kayar et de Guet Ndar. Et la tension née ces temps-ci des affrontements entre Forces de défense et les jeunes de Ngor, s’opposant à l’implantation d’une brigade de gendarmerie au sein de leur localité.

Aujourd’hui qu’ils ne peuvent plus être actifs dans le dispositif qui participe à renforcer la cohésion au sein de la commune de Yoff à cause de leur âge assez avancé, El Hadji Babacar Mbengue, président du Conseil des notables de Yoff, et Diaraf Seyni Guèye, chef du village de Yoff, ont décidé de déléguer leur pouvoir avec l’intronisation de Souleymane Sarr dit Pedar comme nouveau Diaraf de Yoff et Ousmane Sarr com­me nouveau « Ndéye Dji Rew » par le Conseil des notables de Yoff au domicile de El Hadji Mbengue, conseiller coutumier auprès du Gouverneur de Dakar qui l’a officialisé la se­maine dernière.

C’est l’intronisation d’un Diaraf et d’un Ndèye Dji Rew qui vont prendre le relais de El Hadji Babacar Mbengue, président du Conseil des notables de Yoff, et de Diaraf Seyni Guèye, chef du village de Yoff. El Hadji Babacar a quatre-vingt-dix ans. Diaraf Seyni quatre-vingts ans. Donc Souleymane va être le relais du chef de village et Ousmane va être le relais du président du Conseil des notables de Yoff», déclare Mous­tapha Guèye, président des délégués de quartier de la commune de Yoff, Secrétaire général du Conseil des notables de Yoff. «Diaraf Seyni Guèye, conseiller coutumier auprès du Gouverneur de Dakar, a quatre-vingts ans, et moi quatre-vingt-dix. Saluant «l’unanimité» autour de leur intronisation, le Diaraf Souleymane Sarr dit Pedar et Ousmane Sarr, le Ndèye Dji Rew, promettent de s’impliquer pour renforcer davantage la cohésion sociale à Yoff et de faire en sorte que les trois villages lébous, que sont Yoff, Ouakam et Ngor, soient unis.

Sur la tension qui couvait ces derniers temps à Ngor avec la protestation des jeunes de cette localité contre l’implantation d’une brigade dans leur localité, Birame Mbengue, président des Freys de Yoff, se réjouit des efforts faits dans le sens de faire baisser la tension par les autorités coutumières de la localité, avec qui il dit avoir échangé, avant de renseigner que ces dernières sont en train de s’organiser «pour aller vers la Gouvernance et les services étatiques pour discuter afin de faire revenir la paix».