ZIAARA OMARIENNE A LOUGA: La fraternité confrérique célébrée

La cérémonie clôturant la 59éme édition de la « ZIAARA OMARIENNE » annuelle dédiée à Thierno Mountaga Daha Tall samedi dernier dans la capitale du Ndiambour a été l’occasion de montrer une fois de plus à la face du monde l’harmonie entre les sensibilités religieuses du Sénégal.

Les rideaux sont tombés sur la 59éme édition de la « Ziaara » annuelle dédiée à Thierno Mountaga Daha Tall. Un événement qui a vu affluer à Louga plusieurs délégations et des autorités religieuses de la sous-région, notamment du Mali, du Niger, du Nigéria, de la Mauritanie, de la Guinée …Toutes les familles religieuses du Sénégal étaient représentées à la cérémonie officielle.. La présence de Thierno Mouhamadou Samasssa a été tout aussi remarquable. Le Khalife de la famille Omarienne, Thierno Mouhamadou Bachir Tall, a, dans un bref message, rappelé les principes qui fondent sa démarche et l’obligent à perpétuer une tradition lui interdisant de prendre la parole et de s’adresser aux fidèles en présence d’un représentant de la famille d’El hadji Malick Sy. Il a ,toutefois, par la voix de son porte-parole, revisité ses rapports avec la famille de Cheikh Ahmadou Bamba. Le religieux se dit, lui-même, représentant du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ,à Louga.

Les liens entre les deux familles ont été bâtis et consolidés dans le temps par une commune foi en l’humanité et en l’Islam. Tout aussi élogieux, Serigne Bara Lahad Mbacké a ,auparavant, délivré le message du Khalife général des Mourides. Ces échanges de civilités ont été des moments forts de la cérémonie officielle qui s’est tenue au stade Djibril Diouf ex-Wattel où toutes les confréries religieuses du Sénégal étaient en communion. Cet instant est à l’image de Thierno Mouhamadou Bachir Tall réputé pour ses efforts constants pour une harmonie sociale dans la sous-région Ouest Africaine et dans le monde. Il s’y employé bien avant son avènement au khalifat.

Arrivée de Macky

Le chef de l’Etat est arrivé, samedi à 13h30 chez ,Thierno Bassirou Mountaga Daha Tall pour une visite de courtoisie dans le cadre de 59éme édition de la Ziarra dédiée à Thierno Mountaga Daha Tall ,père de l’actuel Khalife de la famille Omarienne . Le président Macky Sall a été accueilli à l’entrée de du domicile du marabout par le gouverneur de la région de Louga, Elhadji Bouya Amar et le président du comité d’organisation de l’événement Thierno Cheikh Oumar Bassirou Tall, en présence de plusieurs autorités administratives, religieuses ,politiques et coutumières de la capitale du Ndiambour. Le chef de l’Etat a ensuite été reçu par le khalife de la famille Omarienne sous la tente dressé dans l’enceinte de la maison du khalife. Beaucoup de pèlerins dont des personnalités venues du Sénégal, du Niger, de la Guinée, de la Mauritanie et hors du continent Africain ont assisté à l’événement.

En réponse au discours de bienvenue de Thierno Madani Mountaga Amad ,au non du khalife de la famille Omarienne ,le Président de la République a salué » le rôle éminent « de Thierno Bassirou Tall Mountaga Daha Tall ,dans la « cohésion sociale ».

Le chef de l’Etat qui formulé des vœux de santé et longévité à Thierno Bassirou Tall ,a également sollicité du auprès du marabout « des prières pour la viabilité de notre économie dans un pays stable et résilient ».

Auparavant Thierno Madani Tall ,au nom du khalife, a remercié le chef de l’Etat pour « toutes les dispositions et directives prises pour la « bonne organisation de la 59éme édition de la Ziaara. ».Le président était accompagné de son Directeur de Cabinet ,le Ministre d’Etat Abdoulaye Daouda Diallo ,du Ministre de l’Intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome, du Ministre de l’Education Nationale Cheikh Oumar Hanne et du Ministre de l’Industrie et de PMI Moustapha Diop, par ailleurs Maire de la commune de Louga. Le chef de l’Etat qui a salué la préservation de l’héritage de Cheikh Oumar Foutiyou Tall précise que ce dernier « a œuvré pour répandre l’Islam au-delà des frontières du Sénégal ». « Ces rapports sont le gage de stabilité au Sénégal Thierno Bassirou Mountaga Daha Tall a joué un rôle important dans la cohésion nationale à travers son apport dans le raffermissement des relations entre les foyers religieux », a souligné le chef de l’Etat. Le khalife de la famille omarienne a appelé les fidèles à la confession et à l’unité des cœurs pour un pays de paix, prospère et émergent.

‘’Communion entre toutes les familles religieuses’’

Le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, qui a conduit la délégation gouvernementale composée entre autres de Cheikh Oumar Hann , Samba Ndiobéne Kâ ,Moustapha Diop, a délivré le message du Président de la République . « Il m’a demandé de vous remercier pour les prières qu’il avait sollicitées à la veille des dernières élections locales et législatives .Nous sollicitons à nouveau des prières pour la paix sociale »,a- t-il devant une assistance nombreuse venue de plusieurs contrées. Aux yeux de M. Diome, cette rencontre, « une belle communion entre toutes les familles religieuses, à un impact sur la cohésion sociale. « L’Islam existe au Sénégal depuis longtemps,. Nous avons connu de grands érudits qui ont apporté leur contribution dans la propagation de cette religion. Sur ce plan, nous n’avons rien à envier aux autres », a déclaré le Ministre de l’Intérieur. Après avoir salué l’œuvre méritoire du défunt Saint homme Thierno Mountaga Daha Tall, il s’est aussi réjoui de l’honneur fait au chef de l’Etat par Thierno Mouhamadou Bachir Tall en le gratifiant d’une résidence dans la capitale du Ndiambour, « une fierté pour tous les habitants de cette ville « Le khalife général a invité les fidèles à se pardonner mutuellement.