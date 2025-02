Ziguinchor : Dr Lamine Diedhiou envoyé en prison

Partager Facebook

Révélant un conflit croissant entre la ville et la localité voisine de Tobor, la gestion des déchets est devenue un sujet de vives tensions à Ziguinchor. Au cœur de cette polémique se trouve le Dr Lamine Diedhiou, un écologiste engagé, qui a été déféré à après avoir exprimé son opposition au déversement des déchets de la ville dans sa localité.

Le Dr Lamine Diedhiou a été placé en garde à vue avant d’être déféré suite à son opposition ferme au projet de déversement des déchets de Ziguinchor à Tobor. Cette décision des autorités a provoqué une vague d’indignation parmi les habitants de Tobor , qui y voient une atteinte à la liberté d’expression et un mépris des préoccupations écologiques.

Connu pour son engagement en faveur de la protection de l’environnement, le Dr Diedhiou, est devenu le porte-parole des habitants de Tobor qui redoutent que le déversement des déchets de Ziguinchor n’entraîne des conséquences désastreuses pour leur environnement et leur santé. Egalement, ils s’inquiètent notamment de la pollution des sols, de la contamination des ressources en eau et des risques sanitaires liés à la présence de déchets non gérés.

Sur ce les habitants de Tobor dénoncent un projet qui menace leur cadre de vie et leur bien-être car il pensent que le choix de déverser les déchets de Ziguinchor à Tobor est inacceptable, d’autant plus qu’aucune consultation sérieuse n’a été menée avec la population locale. Comme de nombreuses autres villes du continent, Ziguinchor est confrontée à une augmentation des volumes de déchets, nécessitant des solutions urgentes et durables. Cependant, ces solutions ne peuvent être viables que si elles prennent en compte les préoccupations des populations locales et respectent l’environnement.

Un appel à la justice et à la concertation

Les habitants de Tobor réclament sa libération immédiate et demandent aux autorités de revoir leur position. Ils insistent sur la nécessité de trouver des alternatives écologiques et durables pour la gestion des déchets, en impliquant les communautés concernées dans le processus de décision.

En attendant, le Dr Lamine Diedhiou reste un symbole de la lutte pour un avenir plus vert et plus juste, tandis que les habitants de Tobor continuent de se battre pour préserver leur environnement et leur santé.