Ziguinchor : Lancement de la semaine nationale de l’État Civil 

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

C’est ce weekend que la Semaine nationale de l’état civil a été lancé à Ziguinchor. L’événement s’est fait sous la présence d’éminentes personnalités de la localité. Pour cette année 2024, le thème porte la digitalisation ou numérisation des documents administratifs.

Accompagné du gouverneur, des élus locaux, des chefs de services, et des partenaires de l’État, la semaine nationale de l’État Civil a été lancé. A l’occasion, plusieurs points ont été abordés notamment l’importance cruciale de l’enregistrement de tous les faits d’état civil, surtout la déclaration de naissance.

En cette année, l’événement est axée sur le thème : « La digitalisation, un important levier pour la modernisation de l’état civil », en lien avec la Journée africaine de l’état civil instaurée par l’Union africaine.

A l’occasion, les autorités ont déclaré qu’ils devront veiller à ce que la déclaration des événements majeurs de la vie devienne un réflexe naturel chez la population . L’enregistrement des faits d’état civil permet d’attester l’identité et de garantir les droits de chaque individu.

Sur ce, ces derniers déclarent que le Président de la République a donné des instructions pour accélérer la modernisation et la digitalisation du système d’état civil Senegalais. Et a cet effet, le Premier ministre convoquera dans les jours à venir, un conseil interministériel sur ce sujet.

Lancé récemment, le programme « Nekkal » a permis de numériser près de 20 millions d’actes d’état civil, et nous continuons à avancer pour finaliser les 10 millions restants. Et ces derniers informent qu’ils ont équipé 235 centres d’état civil avec les outils nécessaires et formé 1000 agents qui vont faire le travail avec l’utilisation des nouvelles technologie de l’information et de la communication (NTIC). Et cela permettra de créer une interconnexion des centres, ce qui permettra aux citoyens de Ziguinchor d’obtenir des documents dans n’importe quelle commune du Sénégal sans se déplacer.

Le choix de Ziguinchor pour ce lancement est motivé par le besoin de renforcer l’enregistrement des naissances, actuellement à 24%. La Semaine nationale inclura des campagnes de formation et de sensibilisation pour améliorer cette situation.