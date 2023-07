Ziguinchor: René Capin Bassène admis aux urgences

En grève de la faim illimitée depuis trois jours, René Capin Bassene est admis aux services des urgences de la Mac de Ziguinchor depuis la nuit du mercredi 12 au jeudi 13 juillet 23.

Ayant déclenché une grève de la faim depuis quelques jours, René Capin Bassène et Omar Ampoi Bodian sont très affaiblis. Le premier serait même évacué au service des urgences de la Mac de Ziguinchor. Selon la source son compagnon de cellule, chargé de mission du mouvement séparatiste de la Casamance, Omar Ampoi Bodian, est très affaibli par la diète qu’il a entamée le même jour en même temps que le journaliste René Capin Bassene.

Les deux co-détenus dans l’affaire dite Boffa Bayotte, qui se trouvent actuellement derrière les barreaux, dénoncent également le refus de leur demande de liberté provisoire. Face à cette situation préoccupante, la société civile de Ziguinchor, représentée par Vision citoyenne, avait promis de tenir une conférence de presse pour soutenir leur cause.

Pour rappel, René Capin Bassene et Omar Ampoi Bodian ont été condamnés à là réclusion par la Chambre criminelle de Ziguinchor. Il y a deux jours de cela, leurs familles, appuyées par le mouvement citoyen Vision Citoyenne, a fait face à la presse pour exiger leur libération. René Capain Bassène et Oumar Ampoi Badian, tous deux emprisonnés dans l’affaire de la tuerie de Boffa Bayotte, croupissent depuis des années en prison. Depuis leur détention, ils n’ont cessé d’affirmer leur innocence et dénoncent le caractère de leur arrestation arbitraire.