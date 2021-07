Zoss renoue avec son “nguimb”

Les deux lutteurs ont fait leur show, ce samedi 17 juillet, en marge du face à face entre Bombardier et Balla Gaye 2 sur la 2STV, pour le grand bonheur du promoteur Gaston Mbengue.

Quant à Zoss, il n’a plus foulé le sable de l’arène depuis 2018, année où il a annoncé sa retraite dans les colonnes du journal L’Observateur. « Depuis quelques années, mon guide religieux n’arrête pas de me demander d’arrêter, mais j’ai toujours fait la sourde oreille. Cette fois, je me suis plié au ‘ndiguël’ de mon marabout, Serigne Moussa Nawel. » avait déclaré le luteur.