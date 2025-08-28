GO : Abdoulaye ? Biii biii !

C’est Mbaye Dieye Faye que j’entendais chanter de la sorte, sans penser qu’ un jour, j’aurais besoin d’un Biiibii pour faire un « Go ». Mais n’allons pas vite en besogne.

Cela peut être une simple coïncidence. Il peut s’agir ici de l’homme tranquille, l’ancien Dg de la Poste, qui ne passe jamais son temps à murmurer à l’oreille de personne.

Simplement Abdoul Bibi Baldé a déféré avant-hier hier à une invitation des agents de la Division des Investigations Criminelles, qui veulent savoir s’il est capable de justifier un virement bancaire de 10 milliards de nos francs because, il y aurait trop de doutes.

Ce n’est que ça. Rien d’autre pour le moment. À peine de quoi fouetter un petit shah, comme on dit en Iran.

Sébé