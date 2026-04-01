Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

C’est quoi un vrai champion, selon Aida Mbodj ? # Koo khameni balaa ngay gagner dafa nieuw, so koo wowewoul champion, lo kay wowé # ? Et paf sur la joue de quelques jeunes policiens sortis de la cuisse de Sonko; et qui se retournent aujourdhui contre le patron de Pastef, simplement parce qu’ils voient leurs intérêts menacés.

Ils sont légion d’ailleurs, mais ces quelques bouts de phrase en wolof cités plus haut, peuvent parfaitement traduire la réponse de la ministre Aida Mbodj à un collègue d’une branchette de l’opposition sénégalaise qui voulait persifler sur la position de Ousmane Sonko dans le landerneau politique.

Certes, le leader du Pastef n’a jamais revendiqué de place dans l’opposition significative. Et même quand le petit » bout de bois de Dieu » thiéssois s’est targué ces derniers temps d’être le chef de l’opposition sénégalaise, Sonko n’a rien dit. Il s’est simplement contenté de sourire et de préciser qu’il ne disputait la place à personne.

Mais de là à vouloir contester son rang ou croiser maladroitement le fer avec une icône comme Aïda Mbodj dans un débat politique aussi subtil, c’est soit mal se connaître, soit méconnaître le brillant parcours de la ministre qui en a fait aujourd’hui le numéro 1 incontesté de la gent politique féminine du pays.

A ménager don de très près…… si on tient à garder intacte sa réputation.

Sébé