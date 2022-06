17eme Foire commerciale: L’OCI et le CICES promeut la finance islamique

Le Centre pour le Développement du Commerce (CIDC) et le Centre international du Commerce Extérieur du Sénégal (CICES) ont tenu hier la cérémonie d’ouverture de la 17eme Foire Commerciale des Pays Membres de l’OCI qui se tient du 13 au 17 juin. L’objectif de cette rencontre est de créer une plateforme d’échanges entre les différents acteurs de la communauté d’affaires.

La foire commerciale des états membres de l’organisation de la coopération islamique a débuté hier lundi. Placé sous le haut parrainage de son excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall, cette collaboration œuvre pour la réussite des manifestations et la promotion des secteurs d’activités économiques de la Ummah islamique. Abrité par le directeur Général du CICES, Monsieur Salihou Keita, ce rassemblement a vu la participation de 41 pays qui ont fait le déplacement. Selon le directeur, cette activité rentre dans le cadre de la promotion des investissements et du développement des partenariats dans les pays membres des organisations de la coopération islamique. Par ailleurs, elle cherche à répondre aux soucis de créer une plateforme d’échanges entre les différents acteurs de la communauté d’affaires et entre également dans l’objectif de diversification des produits et services.

Pour sa part, Aly Saleh Diop, ministre de l’élevage et des productions animales par ailleurs représentant du ministre du commerce à ladite édition, cette foire multi-sectorielle est une plateforme destinée à la communauté d’affaires, aux organes de promotions de commerce, aux agences de promotions des investissements aux chambres consulaires, aux associations professionnelles et aux opérateurs économiques des États membres en vue de promouvoir les produits et services. Pour cette présente édition, il renseigne que le thème retenu est intitulé: «faciliter le commerce intra OCI : quel instrument pour le développement des échanges augure de réelles perspectives pour une coopération intelligente entre nos États fragilisés par la pandémie à covid-19». Frappés de plein fouet par les effets de la crise russo-ukrainienne et la pandémie de covid-19, il souligne que cette partenariat intervient au moment opportun.

Poursuivant, le développement des échanges commerciaux devrait apporter une bouffée d’oxygène et une prévalu à nos économies par la mise en œuvre d’une synergie et d’une solidarité objective. Dans cette logique, il s’agira de mettre les accents sur les avantages coopératifs entre les Etats afin d’améliorer le niveau des échanges entre les pays membres. Il est dès lors important de discuter en profondeur sur les différentes opportunités offertes notamment par le numérique pour développer durablement les échanges porteurs de croissances pour les pays concernés, renchérit Aly Saleh. Pour clore ses propos, le ministre lance un appel aux professionnels de tous les secteurs d’activités à accompagner le directeur général du CICES autour de sa feuille de route pour une dynamique nouvelle dans le cadre du développement de partenariat dans l’organisation des foires et des rencontres d’envergure internationale.

Mme Latifa Elbouabfe, directrice générale de l’OCI, s’est réjoui de l’organisation du foire. Parlant du thème, elle soutient que ça vient dans une conjoncture particulière qui demande leur partouse et beaucoup plus d’intégration et de collaboration régionale pour faire face aux défis qui freinent l’économie.

ASTOU MALL