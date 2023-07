2 milliards en faux billets : Comment les faux-monnayeurs ont été piégés

Encore un coup de génie inscrit en lettres d’or sur le tableau de chasse des hommes de l’ombre du chef de la brigade de recherche de la gendarmerie de Keur Massar, Major Abdoul Aziz Kandji. Qui ont réussi à déjouer avec panache les agissements délictuels d’un vaste réseau de supposés faux-monnayeurs dans la banlieue dakaroise.

Ils détiennent 2 milliards en billets noirs à laver et cherchent un client

Mardi 27 juin dernier, vers les coups de 21h, les gendarmes de la Br sont informés que des individus détiennent une importante quantité de billets noirs à laver. Ainsi, ils réactivent leur réseau d’agents de renseignement (Ar), utilisent des moyens technologiques et parviennent à localiser les deux malfaiteurs au quartier Kounoune de la ville de Rufisque. Ils débarquent séance tenante sur les lieux indiqués, identifient les suspects par le signalement qu’ils ont reçu, et les prennent en filature.

Ils tombent sur un gendarme de la Br infiltré et sollicitent ses services

Et pendant que les deux suspects cherchent un laveur de billets noirs dans la localité, ils croisent sans le savoir un gendarme de la Br infiltré et sollicitent ses services pour leur opération. L’agent joue le jeu et déclare être en mesure de satisfaire l’offre. Les deux individus l’invitent alors dans leur appartement, sis au quartier Kounoune. Mais, à peine arrivés dans l’appartement, ils sont vite rejoints sur leurs lieux par les autres gendarmes embusqués. Qui débarquent en commando, dégainent et somment les occupants de la pièce à se tenir à carreau. Ils interpellent les deux suspects nommés Mb. T. Mbaye, entrepreneur, et M. Coly, électricien de profession. Qui détenaient par-devers eux les deux milliards de billets noirs de banque.

250.000.000 F proposés aux mis en cause contre le lavage des billets noirs

Livrés aux gendarmes enquêteurs, les deux présumés faux monnayeurs reconnaissent les incriminations pénales retenues contre eux et déclarent que les deux milliards en billets noirs proviendraient d’un nommé Al Maktom. Qui les avait engagés dans le but de faire le lavage des billets noirs moyennant une commission de 250.000.000 F Cfa. Celui-ci leur aurait remis les deux milliards en billets noirs à laver en guise d’essai dans la perspective d’autres opérations identiques.

Al Maktom, le cerveau recherché, détient sept milliards en billets noirs à laver

Al Maktom, le principal fournisseur supposé de billets noirs aux deux mis en cause, détenait par-devers lui le montant de neuf milliards en billets noirs destinés au lavage. En attendant de coincer le cerveau du gang et fournisseur de billets noirs, les deux mis en cause ont été présentés, hier, devant le parquet du palais de justice de Dakar pour association de malfaiteurs, contrefaçon de billets de banque ayant cours légal.