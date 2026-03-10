200 millions FCFA volés sur un commerçant : ça sent le roussi pour les 9 policiers

Partager Facebook

Ça ne sent pas bon pour les 9 policiers et leur indicateur poursuivis pour une sombre affaire de vol présumé de 200 millions au préjudice de deux commerçants maliens. Il résulte de l’enquête que les faits ont eu lieu dans la nuit du 20 au 21 juillet 2024. Vonama Ombatidé et Aly Djiguiba, commerçants maliens opérant entre Dubaï, Bamako et Dakar, sont suivis à la sortie 9 de l’autoroute à péage par Doudou Cissé, indicateur bien connu. Sur instruction de Abdoulaye Diaw, alias “Baye Fall”, chef de brigade à Zac Mbao, le 4×4 des commerçants est intercepté au rond-point Sedima. Coincés puis menottés, ils ont été par la suite conduits à la carrière de Zac Mbao, où leur véhicule est fouillé. À l’intérieur : deux sacs et une valise contenant de fortes sommes en liquide. Selon l’accusation, les flics avaient exigé 40% de la somme, estimée à 650 millions de F Cfa. Face au refus catégorique des deux commerçants, ils ont été transférés au poste.

Mais, surprise, une fois au poste, seuls 450 millions de F Cfa ont été recensés. Les 200 millions manquants deviennent le cœur du scandale. Les commerçants maliens dénoncent alors un vol et déclarent que les fonds provenaient d’un transfert documenté. Car, il s’est trouvé qu’une caméra à Dubaï, installée dans leur coffre-fort, aurait enregistré la somme initiale de 650 millions. Le visionnage de la vidéo a confirmé les déclarations des plaignants.

Une enquête est alors ouverte par la Division des investigations criminelles (Dic). L’indicateur Doudou Cissé, informé, s’est enfui avant d’être interpellé. Sa maison perquisitionnée a permis aux agents de découvrir des menottes, des grenades lacrymogènes et une fausse carte de police. À cela s’ajoute une vidéo captée par les caméras d’une clinique de Zac Mbao, où l’on voit deux policiers décharger des sacs d’argent du véhicule de l’indicateur. Entendu, celui-ci avait soutenu qu’il s’agissait d’une « opération liée à un présumé trafic de cocaïne », prétendant avoir informé sa hiérarchie. Ce que le lieutenant Abdou Aziz Bâ a formellement démenti, expliquant qu’il n’a été mis au courant qu’après la saisie. Après que l’enquête fut bouclée, les 9 agents et l’indicateur ont été renvoyés en jugement en police correctionnelle. Devant cette juridiction, le procureur avait requis 3 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs, vol en réunion et abus d’autorité. Pour les deux commerçants maliens, initialement suspectés de blanchiment, le parquet avait sollicité leur relaxe parce qu’il n’y avait pas de charges suffisantes pour retenir cette infraction contre eux.