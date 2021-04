28 Avril 2021: Il y a 52 ans, la démission du général de Gaulle de sa fonction de président

Le 28 avril 1969 le président de la République française Charles de Gaulle abandonne ses fonctions. Un départ annoncé trois jours auparavant en cas de vote négatif au référendum du 27 avril 1969. L’Homme quitte l’actualité et entre dans l’Histoire.

«Si je suis désavoué je cesserai aussitôt d’exercer mes fonctions.» Il y a 52 ans, Charles de Gaulle, président de la République française démissionnait, après le vote défavorable sur son projet de réforme du Sénat et de la régionalisation. Onze années de règne et une place particulière occupée sur la scène internationale.

Le général de Gaulle a annoncé son possible départ deux jours avant le vote du référendum sur «la création de région et à la rénovation du Sénat». En effet le 25 avril 1969 dans une allocution radiodiffusée, il rappelle les enjeux de son projet de réforme et son intention de quitter le pouvoir si celui-ci était désapprouvé.

Le référendum portant sur la régionalisation et la réforme du Sénat est rejeté par 52,4% des voix. Charles de Gaulle s’était engagé à quitter le pouvoir en cas de non. Fidèle à sa promesse, il démissionne le lendemain. Il est provisoirement remplacé par le Président du Sénat Alain Poher. Il se retire à Colombey-les-Deux-Eglises, s’abstient de toute prise de position publique, et poursuit l’écriture de ses mémoires.