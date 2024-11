3 milliards FCFA volés à la SGBS : Nouveau rebondissement

Partager Facebook

Suite et peut être pas fin de la rocambolesque affaire de détournement de fonds qui secoue la Société générale Sénégal (Sgs, ex-Sgbs). Les complices de A. D., cadre de la banque envoyé en prison en septembre dernier pour escroquerie, faux et usage de faux en écritures de banque, obtention d’avantages indus par introduction dans un système informatique et blanchiment de capitaux, tombent.

«À la suite d’une délégation judiciaire, six personnes [le frère, des voisins et des partenaires du mis en cause] ont été interpellées par la Division des investigations criminelles [DIC] et présentées directement au Doyen des juges ce mercredi», souffle Libération.

Le journal révèle qu’«elles ont toutes reçu dans leur compte des virements frauduleux effectués» par le principal mis en cause. Face aux enquêteurs, poursuit la même source, «ses complices présumés ont affirmé qu'[A.D.] leur avait fait croire qu’il devait recevoir des fonds de l’étranger et que, compte tenu de son statut dans la banque, il ne pouvait pas recevoir directement l’argent dans son compte avant de les solliciter». C’est ainsi que les six ont été «inculpés sans être placés sous mandat de dépôt» : «Les uns ont été mis sous bracelet électronique alors que les autres ont bénéficié d’un contrôle judiciaire», complète le quotidien d’information.

Pour rappel, un audit interne a démantelé un réseau mafieux qui siphonnait la banque de l’intérieur. A. D., chargé à la Sgs de valider les virements internationaux provenant des autres banques, est accusé d’avoir effectué des opérations frauduleuses pour un total de 1 milliard 911 millions de francs Cfa. Le montant du préjudice sera revu à la hausse, passant à 3 milliards.