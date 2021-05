40 ans après son décès;Bob Marley toujours au sommet

Quarante ans après la mort de Bob Marley, à 36 ans seulement, l’héritage de la légende du reggae reste vivace. La première célébrité mondiale issue du tiers monde a contribué, comme aucune autre, à ouvrir la musique à de nouvelles influences. Ambassadeur et légende du reggae, Bob Marley a contribué plus que tout autre, en moins de vingt ans de carrière, a favoriser et accélérer les interactions entre les différents courants de la musique pop.

L’émotion provoquée par l’annonce de son décès à 36 ans, le 11 mai 1981, fut grande. Quarante ans plus tard, l’héritage de la première star mondiale issue du tiers monde demeure vivace. “Une lumière qui scintille deux fois plus fort dure deux fois moins longtemps”, déclare à l’AFP Judy Mowatt, l’une des trois membres fondatrices des I-Threes, le groupe des choristes du chanteur jamaïcain, qui comptait également Rita, son épouse. “Et par bien des aspects, Bob Marley était notre étoile la plus brillante. Il a fait beaucoup en peu de temps.”

Ce quarantième anniversaire marque aussi la première fois que les trois membres fondateurs des Wailers, Peter Tosh, Bob Marley et Bunny Wailer sont réunis dans l’au-delà, après la mort de ce dernier, début mars, à 73 ans, à Kingston, souligne Maxine Stowe, qui fut longtemps manageuse de Bunny Wailer. La musique produite lors de ces années prolifiques continue de résonner aujourd’hui. L’album de ses plus grands succès, Legend, figure ainsi parmi les 100 meilleures ventes aux États-Unis depuis 13 ans sans discontinuer. Seul Dark Side of the Moon de Pink Floyd a fait mieux.