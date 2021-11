Lutte contre l’apartheid : Quand Amadou Samba était félicité par le Président Diouf

Plus de 30 années après et avec la disparition de Frédérik de Klerk (ex Président Sud Africain) qui a libéré le leader incontestable Nelson MAMDELA, il me revient la lutte contre l’Apartheid (ségrégation raciale) qui m’a prévalu à l’époque, des encouragements de M. Abdou DIOUF (President de la République).

Et je suis admiratif des jeunes qui portent haut le combat pour sensibiliser sur les enjeux du changement climatique.

Je suis très sensible à leur engagement pour une cause noble et d’intérêt publique.

Espérant qu’en cette fin de la COP26, les négociations aboutiront à des décisions RESPONSABLES et fortes pour l’avenir des terriens et de la Terre, berceau connu de l’humanité.

Combien d’années déjà ? Nous étions « innocents » et certains d’entre nous sont déjà partis et nous prions pour le repos de leurs âmes.

A mes camarades de la génération 80-86 qui se reconnaîtront sûrement, vous restez à jamais dans mon cœur, mes plus que frères.