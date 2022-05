Législatives à Kaolack: « Pape Demba Bitèye, nous tablons sur un score de 80% », dixit Insa Diallo

Le Département de Kaolack, comprenant 14 Communes (Kaolack Commune et 13 Communes rurales) vit une effervescence et une ferveur politiques sans précédent dans l’histoire socio-politique du Saloum autour de son leader Pape Demba BITEYE qui a fini d’affirmer son leadership avec une équipe de Cadres composée d’hommes et de femmes dynamiques et engagés membres de la Coalition BENNO BOKK YAAKAR . En effet, Pape Demba BITEYE Directeur Général de la SENELEC, ayant cerné tous les contours de la politique énergétique dans la vision prospective de Son Excellence Monsieur Macky SALL Président de la République et Président de la Coalition BENNO BOKK YAAKAR a fini de convaincre, même les plus sceptiques par une mise en œuvre spectaculaire et efficace de cette politique. L’engagement du Président de la République et ce, depuis 2012 pour l’accès à l’électricité de tous est devenu une réalité. Les populations du Sénégal, particulièrement, celles du Saloum, saluent tous les efforts que déploie Pape Demba BITEYE pour rendre concrète la vision du Chef de l’État à travers le PSE dans son volet énergétique. Pape Demba BITEYE, en symbiose avec Baba NDIAYE, ancien Président du Conseil Départemental de Kaolack, dans un élan solidaire avec les Cadres Saloum-Saloum préparent activement les Législatives du 31 juillet 2022 pour une victoire éclatante de la Coalition à 80% ou plus dans le Département de Kaolack.

VIVE LE DÉPARTEMENT DE KAOLACK !VIVE LA COALITION BENNO BOKK YAAKAR

!

TOUS UNIS AUTOUR DE PAPE DEMBA BITEYE pour la PRISE EN CHARGE des préoccupations des JEUNES, DES FEMMES pour un SALOUM EMERGENT dans un SÉNÉGAL PROSPÈRE.

Insa DIALLO, Membre de la Coalition BENNO BOKK YAAKAR