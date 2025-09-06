6 Sénégalais enlevés au Mali : Le porte-parole du gouvernement confirme

Des jihadistes présumés ont enlevé jeudi dans l’ouest du Mali six chauffeurs routiers sénégalais dans le cadre d’une stratégie visant à asphyxier Bamako, ont indiqué vendredi à l’AFP un syndicat de transporteurs et le gouvernement sénégalais.

Des jihadistes du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) ont annoncé mercredi soir un « blocus » dans l’ouest du Mali, par où transitent la majorité des biens qu’importe ce pays enclavé depuis le Sénégal, notamment du carburant.

« Six de nos compatriotes sénégalais (…) ont été enlevés au Mali par des groupes jihadistes », a indiqué l’Union des transporteurs routiers du Sénégal (URS), un des principaux syndicats de ce secteur, dans un communiqué vendredi.

Le porte-parole du gouvernement sénégalais, Moustapha Njekk Sarré, a confirmé à l’AFP : « C’est confirmé », concernant l’enlèvement de six chauffeurs routiers sénégalais par des jihadistes présumés dans l’ouest du Mali, jeudi.

Cette action s’inscrit dans une stratégie du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), affilié à Al-Qaïda, visant à instaurer un « blocus » pour asphyxier Bamako en perturbant les approvisionnements, notamment en carburant, transitant par cette région clé depuis le Sénégal.