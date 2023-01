Accident à Kaffrine : la réaction de Déthié Fall

Un accident tragique est survenu ce dimanche à Gniby, dans le département de Kaffrine. Une collision entre deux bus occasionnant plus d’une cinquantaine de morts et plusieurs blessés graves. Déthié Fall a réagi, à cet effet pour faire part de ses condoléances. Non sans adresser une invite à l’Etat du Sénégal.

« C’est avec le réveil douloureux que nous avons reçu la très triste information de l’accident survenu à Gniby, dans le département de Kaffrine, et ayant fait, d’après le bilan provisoire, une cinquantaine de décès et de nombreux blessés.

Je présente mes condoléances émues aux familles des disparus, à l’ensemble de la population sénégalaise, et prie pour le repos éternel des âmes des disparus. Je souhaite aussi un prompt rétablissement aux blessés.

« J’invite l’Etat du Sénégal à renforcer davantage les mesures urgentes et efficaces concernant la sécurité routière et le transport public de masse ».

Déthié FALL,

Président du PRP