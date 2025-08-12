Uploader By Gse7en
Saliou Ndiaye

A cause d’un « salaire insuffisant »de 440.000 FCFA, Serigne Saliou Ndiaye détourne plus de 46 millions FCFA

12 août 2025 People 67 Voir

Serigne Saliou Ndiaye arrêté et déféré pour accès frauduleux dans un système informatique, détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux.
Acteur et « Social média manager » à Sénégal numérique Sa, Serigne Saliou Ndiaye avait récupéré les données confidentielles de la carte bancaire de Senum Sa, affectée à la communication digitale, pour se livrer à une vraie bamboula.
Les articles achetés en ligne étaient revendus sur Casciano .shop et Zb-men .com, ses deux sites de e-commerce.
De janvier 2024 à juin 2025, le mis en cause s’est « lâché » sur Alibaba, Shein, Canva, Metricool, Netflix…, payant même les abonnements des membres de sa famille et de ses proches dans plusieurs plateformes ; rien que pour Yango, le cumul donne 15.972.568 Fcfa ; le préjudice provisoire estimé à 46.396.984 Fcfa.
Déféré hier après son arrestation par la Dic, Serigne Saliou Ndiaye avoue et évoque des « difficultés personnelles et familiales » combinées à « un salaire insuffisant » (440.000 Fcfa).
Libération

