Abdou Ndiaye (APR):”Notre justice est l’une des plus justes au monde”

Responsable politique d’envergure de l’Alliance Pour la République (APR) dans la Commune de Keur Maba(Nioro du Rip, Kaolack), Abdou Ndiaye vient de porter l’estocade sur les contempteurs de la justice sénégalaise.Dans une sortie médiatique, il vante sa qualité,salue le travail remarquable du ministre en charge de ce département,Me Malick Sall et, non sans jeter l’anathème sur l’opposition :”Les arguments avancés par les gens de l’opposition au niveau de l’Assemblée nationale sont nuls et non avenus.Ça ne repose sur rien sinon sur une haine haineuse envers le régime en place. Le Sénégal n’a rien à envier à personne en matière d’une bonne qualité de sa justice. Au sujet de l’affaire Karim Wade,des illuminés députés du camp d’en face veulent nous raconter des histoires à dormir debout .Le Président de la République Macky Sall a toujours voulu instaurer une justice digne de ce nom. Tout ce qui se dit pour ternir son image n’est que vaines vociférations”, peste Abdou Ndiaye. Et il tresse des lauriers au ministre de tutelle :”Me Malick Sall a su révolutionner notre justice.Il l’a rendue tous ses titres de noblesse et, n’en déplaise à ces opposants prêts à la couvrir d’opprobre. Depuis son arrivée à ce poste, il a accompli un travail extraordinaire qui mérite louanges.Il est incontestablement le meilleur ministre de l’histoire de notre pays”, a-t-il cru faire savoir.