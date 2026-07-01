Académie de Louga, baccalauréat 2026, 7362 candidats dont 4595 filles en lice pour décrocher leur premier diplôme universitaire

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A l’instar des autres académies du pays, les candidats au baccalauréat général de 2026 de Louga sont à l’assaut ce mardi 30 juin 2026 marquant le démarrage des épreuves. En effet, au total ils sont 7362 candidats dont 4595 filles repartis dans 29 centres d’examen qui ont composé dans 23 jurys. Selon l’inspecteur de l’enseignement élémentaire Mamadou Mbengue de l’Académie de Louga. Selon l’inspecteur Mbengue , parmis les candidats , 4433 sont officiels soit 62, 42% , les candidats individuels sont au nombre de 1220 . S’agissant des séries, 898 candidats sont scientifiques soit 12, 20% , contrairement aux littéraires qui sont au total 6484 soit un pourcentage de 87,80%.

Parlant du disparshing des centres, l’inspecteur Mbengue de rappeler que le département de Louga abrite 13 centres suivi de Linguère ( 11), Kébémer ( 5). Comparé à la session de 2025, l’on note une légère hausse de l’effectif académique ( 64 candidats ) d’après l’inspecteur Mamadou Mbengue pour qui vu le dispositif entrepris par les autorités académiques ,l’ examen du baccalauréat 2026 se déroule dans les règles de l’art au grand bonheur des candidats et parents de l’académie de Louga

Samba khary Ndiaye ( Linguère)