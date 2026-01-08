Accident mortel à Farafenni : Le ministère des transports fait le point

Partager Facebook

Un grave accident de la circulation routière s’est produit ce mercredi 7 janvier 2026, sur l’axe transgambien à hauteur de Farafenni, en territoire gambien, impliquant des véhicules de transport sénégalais.

Selon les informations fournies par le Ministère des transports terrestres et aériens, l’accident a fait sept morts, dont un agent de la Police sénégalaise, et huit blessés, dont six dans un état grave. Les victimes se trouvaient à bord d’un minicar de type Hiace qui a effectué une manœuvre de dépassement risquée dans un virage, entraînant une collision frontale avec un bus circulant en sens inverse.

Les autorités sénégalaises et gambiennes ont immédiatement réagi pour secourir les victimes. D’après le ministère, les blessés ont été admis à l’hôpital de Farafenni, et les cas les plus graves ont été évacués vers Banjul pour des soins spécialisés. Les sapeurs-pompiers de Nioro ont également été déployés pour appuyer les équipes médicales locales. Aussi, une enquête a été ouverte pour établir les responsabilités.

Le ministère des transports termine son communiqué par exprimer ses plus sincères condoléances aux familles des victimes, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com