Accident sur l’autoroute Ila Touba : Le bilan s’alourdit

Survenu ce mardi matin sur l’autoroute Ila Touba, le bilan de l’accident continue de s’alourdir. Selon les dernières informations, une victime blessée a succombé à ses blessures.

Un drame s’est produit ce mardi matin, vers 6h50, sur l’autoroute Ila Touba à hauteur du village de Réfane, dans le sens Touba-Dakar. Un minibus a violemment percuté une camionnette de transport de marchandises en panne, stationnée sur la bande d’arrêt d’urgence. Ce choc violent a causé d’importants dégâts matériels et de lourdes pertes humaines parmi les passagers du minibus.

Dès l’alerte , les services de secours se sont déployés sur les lieux pour évacuer les blessés vers différents hôpitaux de la région. Malheureusement, malgré ces efforts, le bilan initial de 12 morts annoncé mardi soir par le ministre des Transports, Yankoba Diémé, s’est alourdi à 13 décès. Selon les premiers éléments recueillis sur place, la violence du choc s’expliquerait par un excès de vitesse manifeste et une probable somnolence du conducteur du minibus mais la camionnette, était bien immobilisée sur la bande d’arrêt d’urgence.

Dans un communiqué, le ministre Yankoba Diémé avait déjà rappelé que le non-respect du Code de la route et les comportements imprudents restent les principales causes des accidents au Sénégal. Il a invité tous les usagers de la route à plus de vigilance et de responsabilité.

Pour éviter de tels drames à l’avenir, le ministère des Transports a annoncé des campagnes intensifiées de prévention et de sensibilisation à la sécurité routière.