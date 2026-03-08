Action sociale à Dahra Djoloff:  Le Dg du Fonds de garantie automobile Idrissa Samb apporte son soutien aux nécessiteux

Partager Facebook

Conscient de la cherté de la vie en ce mois béni de Ramadan, le natif de Dahra Djoloff, le directeur des fonds de garantie automobile, Inspecteur Idrissa Samb au chevet des couches vulnérables. En effet, près de 800 personnes ( des femmes, des personnes handicapées, des élèves, des talibés, des imams, des conducteurs de motos Jakarta) tous sont enrôlés dans la couverture des maladies universelles( CMU) et ce par l’entremise d’Idrissa Samb. Le mécène a offert une quantité importante de denrées alimentaires au profit des populations necessiteuses .

La cérémonie symbolique de la remise des cartes de couverture sanitaire universelle et les 10 tonnes de riz , 200 paquets de dattes, des sacs dz sucre et d’autres denrées alimentaires a eu lieu ce samedi devant son domicile à Dahra Djoloff.Revenant sur les cartes de couverture sanitaire universelle, l’inspecteur Idrissa Samb dira que cela va permettre la prise en charge de 80% des personnes au grand bonheur des populations de la ville de Dahra Djoloff. Selon le donateur Idrissa Samb, se soigner et le manger sont les deux mamelles de la vie.

En marge de sa cérémonie sociale, le directeur des fonds de garantie automobile s’est prononcé sur la situation géopolitique mondiale (la guerre au Proche Orient). A l’en croire les enjeux sont sécuritaires , ainsi les pays à l’image du Sénégal doivent s’y atteler pour parer à toute inflation..

S’agissant de la crise scolaire, Idrissa Samb dira que : » Les syndicats d’enseignants sont respectables et à respecter. Le gouvernement ne peut pas tout faire mais que les deux parties s’asseyent autour d’une table afin d’apporter solution à la situation ». Ce dernier d’ajouter que l’année ne sera pas sabotée non sans lancer un vibrant appel à l’endroit de Son Excellence le Président de la République Bassirou Diomaye Faye afin qu’une solution soit trouvée gage de la poursuite normale des enseignements et apprentissage au grand bonheur des potaches et de leurs parents.

Face à la situation politique intérieure, Idrissa Samb soutient que l’enjeu au niveau national, c’est l’économie, la sécurité ce qui l’ont poussé à inviter le Président Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko à accorder leurs violons pour un Sénégal de développement.

Samba Khary Ndiaye ( Linguère)