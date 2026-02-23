Affaire des homosexuels : un hôtelier arrêté à Thiès

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Brigade de recherches (BR) de Keur Massar, appuyée par d’autres unités dont la Section de recherches de Saint-Louis, poursuit l’enquête sur un vaste réseau impliqué dans des actes contre nature et la transmission volontaire du VIH. Et, un groupe WhatsApp est au centre de cette affaire sanitaire et judiciaire.

Au cœur du dossier, l’hôtelier Cheikh Ahmadou Guèye, arrêté à Thiès puis placé sous mandat de dépôt vendredi. Il est poursuivi pour association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH, blanchiment de capitaux et trafic de drogue.

Voir plus Paiements mobiles et portefeuilles numériques journaux Journaux

Selon Libération; l’exploitation de son téléphone a permis aux enquêteurs de remonter la piste d’un groupe organisé qui, depuis au moins deux ans, planifiait des rencontres sexuelles via un groupe WhatsApp.

Selon les premiers éléments de l’enquête, certains participants étaient informés de leur statut sérologique. Parmi eux, El Hadji Dioum, présenté comme partenaire régulier du mis en cause, ainsi que Zale Mbaye, également sous traitement. Ce dernier aurait reconnu avoir entretenu des rapports non protégés et cité plusieurs autres membres présumés du réseau.

Plusieurs interpellations ont suivi, notamment celles de Dabakh, employé d’une entreprise locale, du tailleur Zo Baldé, de Fallou Diop dans la banlieue dakaroise, ainsi que d’Abdourahmane Cissé, 52 ans, transféré de Saint-Louis à Dakar. Ce dernier aurait confirmé les faits lors de son audition.

La traque est toujours en cours. Des avis de recherche ont été lancés et la gendarmerie promet de poursuivre les investigations pour identifier l’ensemble des ramifications de ce réseau.

puis placé sous mandat de dépôt vendredi. Il est poursuivi pour association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH, blanchiment de capitaux et trafic de drogue.

Voir plus Paiements mobiles et portefeuilles numériques journaux Journaux

Selon Libération; l’exploitation de son téléphone a permis aux enquêteurs de remonter la piste d’un groupe organisé qui, depuis au moins deux ans, planifiait des rencontres sexuelles via un groupe WhatsApp.

Selon les premiers éléments de l’enquête, certains participants étaient informés de leur statut sérologique. Parmi eux, El Hadji Dioum, présenté comme partenaire régulier du mis en cause, ainsi que Zale Mbaye, également sous traitement. Ce dernier aurait reconnu avoir entretenu des rapports non protégés et cité plusieurs autres membres présumés du réseau.

Plusieurs interpellations ont suivi, notamment celles de Dabakh, employé d’une entreprise locale, du tailleur Zo Baldé, de Fallou Diop dans la banlieue dakaroise, ainsi que d’Abdourahmane Cissé, 52 ans, transféré de Saint-Louis à Dakar. Ce dernier aurait confirmé les faits lors de son audition.

La traque est toujours en cours. Des avis de recherche ont été lancés et la gendarmerie promet de poursuivre les investigations pour identifier l’ensemble des ramifications de ce réseau.