Affaire hiba thiam: Jour de vérité pour Dame Amar et Cie

Les 8 prévenus interpellées dans l’affaire de la mort d’Hiba Thiam seront jugés ce mercredi 23 décembre 2020. L’audience a été fixée devant le tribunal correctionnel de Dakar.

Après plus de 8 mois de détention, les personnes arrêtées suite au meurtre d’Hiba Thiam feront face au juge, ce mercredi. Il s’agit de Dame Amar, fils du défunt homme d’affaires Ameth Amar, Ndiogou Bassel, Pape Diadia Tall, Jacqueline Fatima Rical dite Choupette et Aliya Bakhour. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, usage de drogue, non-assistance à une personne en danger et violation du couvre-feu. Les deux autres Amadou Niane et Louty Ba sont mis en liberté provisoire. Le policier Lamine Diédhiou, qui les avait escortés à bord d’une moto, est placé sous mandat de dépôt pour corruption et complicité de violation du couvre-feu. S’agissant des faits, les fils de milliardaires se sont retrouvés en cette période d’état d’urgence assorti de couvre-feu dans un appartement appartenant à la fille de Baba Diao, PDG de Itoc.