Affaire Ismaila Madior Fall : Les confessions de Mame Boye Diao à la DIC

Son nom ayant été plusieurs fois cité, les enquêteurs de la Dic ont jugé nécessaire de l’entendre dans le cadre de l’enquête sur l’assiette foncière du tribunal de Guèdiéwaye. C’est ainsi qu’il a été convoqué et auditionné. El Hadji Mamadou Diao dit Mame Boye Diao a confirmé qu’il n’était pas au courant de l’existence du décret 2020-1281 du 08 juin 2020 affectant l’assiette foncière de 02 ha 85 a 14 ca au Ministère de la Justice. Le maire de Kolda estime que le second décret 2021-701 du 04 juin consacrant le PUD avait réduit à 02 ha l’assiette en question et avait abrogé celui de 2020, éteignant ainsi les droits antérieurs sur ce site, renseigne L’oBS.

Le commissaire Cheikh Sadibou Diallo lui demande de produire un document justifiant ses déclarations. Mais Mame Boye était incapable de le faire. Relativement au protocole qu’avaient signé l’ancien ministre de la justice Ismaïla Madior Fall et le promoteur Cheikh Guèye, il a soutenu en ignorer l’existence, car ayant quitté ses fonctions de Directeur des Domaines bien avant. Sur le morcellement de l’assiette du Ministère de justice, M. Diao a révélé que c’est l’ancien DGUA, feu Oumar Sow, qui avait reversé les 85 a 14 ca de ladite assiette dans le PUD et y avait créé 36 lots identifiables par la lettre «J».

En dehors de ce morcellement, Mame Boye Diao dit ignorer tout autre acte effectué sur le site. Cependant, il a avoué qu’il a eu cinq parcelles, à savoir J3- J4- J17-121 et J32, offertes à titre gracieux, à ses amis Kaba Diakhaté, Moustapha Ka, Insa Ndiaye, Mactar Talla et Malick Dieng. Concernant le faux avis favorable de la CCOD mentionné sur les baux irréguliers délivrés sur le lotissement dénommé «J», Mame Boye Diao a répondu que c’est son successeur, Mamadou Guèye, qui a délivré les baux en question, mais l’avis de la CCOD consacrant le PUD pouvait bien être mentionné sur les baux de toute assiette. Confrontations entre Mamadou Moustapha Dia et les directeurs des Domaines Mame Boye Diao et Mamadou Guèye