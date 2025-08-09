Uploader By Gse7en
Affaire Kocc Barma : le juge vise deux sociétés écrans

9 août 2025

El Hadji Babacar Dioum a été placé en détention pour de lourdes accusations : association de malfaiteurs, diffusion d’images pédopornographiques, atteinte à la vie privée, chantage, extorsion de fonds, blanchiment d’argent, ainsi que faux sur documents administratifs.

Aujourd’hui, souffle Libération, le juge d’instruction cible particulièrement deux sociétés qui lui sont liées : My Burger Sarl (devenue Eddy’s Restaurant) et Mba Authority, spécialisée dans l’importation et la vente de véhicules. Ces entreprises sont soupçonnées de servir de sociétés-écrans pour blanchir les fonds issus de sextorsion, indique la même source.

Le journal rappelle que, lors d’une perquisition à Liberté 3, plusieurs véhicules de luxe – Mitsubishi Outlander, Jeep Wrangler, deux BMW X5 – ont été saisis. Dioum avait ensuite affirmé qu’ils ne lui appartenaient pas, avant que sa demande de restitution ne soit rejetée.


Dans le cadre de l’enquête, rembobine Libération, le magistrat a ordonné la réquisition de toutes les banques pour identifier les comptes liés à Dioum, à ses proches et à ses sociétés, ainsi qu’une vérification auprès des services fiscaux, de la SICAP et de la SN HLM pour recenser les biens immobiliers enregistrés à leurs noms.

