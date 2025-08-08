Affaire « Kocc » : Nouvelles révélations troublantes

Partager Facebook

Le dossier explosif qui a déjà éclaboussé plusieurs figures publiques continue de révéler des ramifications inattendues. Selon les informations du journal Libération, de nouveaux noms sont venus s’ajouter à ceux déjà cités dans cette affaire tentaculaire. Après les révélations autour de « Kocc » et « Leuk Daour », deux autres surnoms intrigants émergent : « El Professor » et « Action-Réaction ».

Entendu récemment par le juge d’instruction, El Hadi Babacar Dioum, jusque-là silencieux, a radicalement changé de stratégie. Il a décidé de coopérer en livrant une nouvelle version des faits, dans laquelle il met en cause El Hadji Assane Demba. Ce dernier lui aurait expressément demandé, selon ses déclarations, de l’appeler « El Professor », en référence au personnage central de la série La Casa de Papel, tout en se désignant lui-même, dans leurs échanges, par le surnom de « Action-Réaction ».

Plus troublant encore, les enquêteurs ont établi que le numéro utilisé par El Hadji Assane Demba pour ces échanges était enregistré dans son téléphone sous le nom de « Mbd ». Ce contact n’est autre que Mame Boye Diao. Dans un message envoyé peu après l’arrestation de « Kocc », El Hadji Assane Demba lui écrit : « Mbd avant de partir il faut savoir par où partir !!! Le seul truc qui peut m’inquiéter c’est qu’il parle de moi !!! (…) »

Dans un autre échange, Demba affirme : « La vraie histoire n’est connue que par trois personnes. » Sur une autre discussion marquée comme « Mbd privé », on peut lire : « Lingay def worul », à quoi il répond : « Bro, il y a absolument rien. Mane douma assalo sama life. »

Confronté à ces messages par les enquêteurs, El Hadji Assane Demba a tenu à décharger Mame Boye Diao, affirmant qu’il n’a joué aucun rôle compromettant. Ce dernier, de son côté, s’est également défendu de toute implication dans cette affaire devant les policiers.

Alors que l’enquête suit son cours, ces nouvelles révélations laissent entrevoir une organisation complexe, aux ramifications encore floues, mais dont les contours commencent lentement à se dessiner.