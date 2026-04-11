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Affaire Pape Cheikh Diallo : De nouveaux aveux explosifs

11 avril 2026 Société

L’affaire impliquant l’animateur Pape Cheikh Diallo prend une tournure encore plus accablante. D’après les dernières révélations du quotidien Libération, l’enquête menée par la Brigade de Recherches (BR) de Keur Massar continue de faire tomber de nouveaux acteurs présumés d’un réseau désormais qualifié de tentaculaire.

Après les aveux du styliste Hady Guèye, une nouvelle figure vient alourdir le dossier : le “bongoman animateur” Omar Gingue. Selon Libération, ce dernier a reconnu devant les enquêteurs avoir lui aussi joué le rôle de “rabatteur” pour Pape Cheikh Diallo, confirmant ainsi l’existence d’un système structuré de mise en relation au cœur de l’enquête.

Ces révélations viennent renforcer les soupçons des gendarmes, qui s’appuient désormais sur des éléments techniques jugés déterminants pour confondre plusieurs mis en cause. Toujours selon Libération, les aveux des six nouveaux inculpés ont permis de consolider les charges et d’ouvrir la voie à une nouvelle vague d’arrestations qui pourrait intervenir dans les prochains jours.

Le dossier, déjà d’une ampleur exceptionnelle, donne le vertige. À ce stade, les chiffres parlent d’eux-mêmes : 63 personnes interpellées, 61 mandats de dépôt délivrés et 2 individus placés sous contrôle judiciaire. Une situation qui illustre la gravité des faits reprochés et la détermination des autorités à faire toute la lumière sur cette affaire.

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