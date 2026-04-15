Affaire Pape Cheikh Diallo : L’adjoint au maire de Ouakam est le 3e présumé partenaire de Djibril Dramé et le 4e de Magib Seck

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Suite et pas fin de l’affaire Pape Cheikh Diallo. Selon les révélations de Libération, la Brigade de recherches (Br) de Keur Massar a franchi un nouveau cap en procédant à l’arrestation d’un acteur politique, marquant un tournant majeur dans cette enquête qualifiée de « tentaculaire ».

Lundi soir, les gendarmes ont interpellé Chérif Aly Diatta, deuxième adjoint au maire de Ouakam chargé des arts et de la culture, mais aussi leader du mouvement « Arc-en-ciel ». Une arrestation qui, d’après Libération, constitue un véritable rebondissement dans un dossier déjà explosif.

Toujours selon Libération, l’implication présumée de Chérif Aly Diatta repose sur des éléments techniques extraits de téléphones appartenant notamment à Djibril Dramé et Ibrahima Magib Seck, déjà au cœur de l’enquête.

Présenté comme le troisième partenaire présumé de Djibril Dramé et le quatrième de Ibrahima Magib Seck, l’élu local viendrait ainsi s’ajouter à une liste de suspects en constante évolution. Malgré ce que les enquêteurs considèrent comme des éléments accablants, il persistait encore dans la dénégation au moment des faits.

Ce nouveau développement confirme que l’enquête est loin d’être bouclée. D’autres arrestations ont été enregistrées entre lundi et mardi, signe que les gendarmes poursuivent activement leurs investigations.