Affaire Pape Cheikh Diallo : Le 2e adjoint au maire de Ouakam arrêté

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La Brigade de Recherches de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar a procédé hier à sa 64e arrestation dans le cadre de l’exécution d’une délégation judiciaire émise par le juge d’instruction du premier cabinet près le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye.

Il s’agit du deuxième adjoint au maire de Ouakam et chargé des arts, de la culture, des loisirs et du patrimoine historique.

Selon des informations exclusives de Seneweb, M. Chérif Aly Diatta entretenait une relation amoureuse avec le chanteur Djiby Dramé et Ibrahima Magib Seck, d’après des preuves concordantes collectées par les enquêteurs.

Il a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête. Le juge d’instruction du premier cabinet et le procureur Saliou Dicko ont été informés des faits.