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Affaire Pape Cheikh Diallo : Les gendarmes passent à 74 arrestations

22 avril 2026 Société

L’enquête menée par la Brigade de recherches de Keur Massar prend de l’ampleur et continue de révéler de nouvelles ramifications. Six personnes supplémentaires ont été interpellées entre Dakar et Saly, portant à 74 le nombre total d’arrestations depuis l’ouverture du dossier en février. Et, Djibril Dramé prend le dessus sur Ibrahima Magib Seck en termes de partenaires.

Selon les éléments de l’enquête, ces nouvelles interpellations découlent de l’exploitation du téléphone de Djibril Dramé, devenu une pièce centrale dans cette affaire. Les suspects, aux profils variés, dont un tailleur, un commerçant et un agent commercial, rapporte Libération, auraient été identifiés grâce à des données jugées compromettantes.

Confrontés aux preuves, plusieurs d’entre eux auraient reconnu les faits et fourni des informations supplémentaires aux enquêteurs.

Avec ces nouvelles arrestations, Djibril Dramé apparaît désormais comme la figure centrale la plus impliquée, avec neuf partenaires présumés identifiés à ce stade de la procédure, dépassant ainsi Ibrahima Magib Seck, jusque-là considéré comme le principal pivot du réseau.

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