Affaire Pape Cheikh Diallo : Vers une 3e vague d’arrestations

18 février 2026 Société

L’enquête menée par la Brigade de recherches de Keur Massar, impliquant notamment Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et plusieurs autres mis en cause, connaît une nouvelle évolution. D’après le quotidien Libération, la procédure est entrée dans une troisième phase, qui devrait être marquée par de nouvelles arrestations imminentes.

Selon les informations rapportées par le journal, un détenu récemment extrait de prison dans le cadre de cette affaire a fait des déclarations jugées déterminantes par les enquêteurs. Porteur du VIH depuis 2021, l’individu aurait livré aux gendarmes l’identité de l’ensemble de ses partenaires présumés, permettant ainsi aux investigations de s’élargir à d’autres personnes jusque-là non inquiétées.


Ces révélations ont conduit les enquêteurs à approfondir leurs investigations, avec pour objectif d’identifier l’ensemble des ramifications du dossier. Toujours selon la même source, certaines personnalités connues figureraient parmi les personnes citées, ce qui explique l’ampleur prise par cette affaire.

