Affaire Softcare : Guy Marius Sagna soulève des interrogations sur la gestion de l’ARP

Le député Guy Marius Sagna a exprimé de vives inquiétudes concernant la gestion de l’affaire Softcare par l’Agence sénégalaise de Réglementation pharmaceutique (ARP), à la suite de la publication de deux communiqués contradictoires en moins de dix jours.

Dans une déclaration rendue publique, il interpelle le gouvernement sénégalais sur la transparence et la rigueur des procédures suivies par l’ARP dans l’évaluation des produits Softcare, notamment les serviettes hygiéniques et couches pour bébés.

En effet, le premier communiqué, daté du 08 décembre 2025, émanait de la direction de l’inspection de l’ARP et était signé par le directeur général. Il alertait sur des non-conformités concernant les produits Softcare, engageant ainsi une procédure de vérification. Le 16 décembre, un second communiqué, signé cette fois par le responsable de la cellule de communication de l’ARP, annonçait que les produits étaient désormais jugés conformes et propres à la consommation.

Saisissant l’occasion, Guy Marius Sagna pointe du doigt une anomalie dans le processus. « Pourquoi le deuxième communiqué, qui semble contredire le premier, n’a-t-il pas été émis par la direction de l’inspection, l’entité technique compétente en la matière « ?, se demande-t-il. Poursuivant, le député estime qu’il est crucial que la santé des sénégalaises et des bébés sénégalais soit traitée avec le sérieux qu’elle mérite.

Dans la même veine, Guy Marius Sagna se questionne sur la cohérence des procédures, le rôle de la direction de l’inspection et la protection de la santé publique. Il annonce, à cet effet, son intention d’interpeller formellement le gouvernement sénégalais dans les prochaines heures, affirmant : « We Care ».

Publié par El HADJI MODY DIOP