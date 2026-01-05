Affaire Softcare : l’Assemblée nationale lance une mission d’information parlementaire sur la commercialisation des produits de l’entreprise

Partager Facebook

L’Assemblée nationale a lancé, ce lundi 05 janvier 2026, une mission d’information parlementaire relative à la commercialisation des produits de marque SOFTCARE au Sénégal. Cette initiative vise à enquêter sur les conditions de commercialisation de ces produits et à formuler des recommandations pour renforcer la transparence et la protection des consommateurs.

La mission, composée de 11 membres, est présidée par la députée Khady Sarr et comprend des représentants des groupes parlementaires du Pastef, Takku Wallu et des non-inscrits. Elle a été officiellement installée sous la présidence de la député Mbène Faye, 4ème Vice-présidente de l’Assemblée nationale.

Selon le communiqué de la Présidente de la mission, les travaux de la mission seront menés de manière rigoureuse, contradictoire et documentée, avec la coopération de toutes les administrations et parties prenantes concernées. La mission dispose d’un mandat de 30 jours pour mener ses investigations et pourra solliciter des auditions, consultations, demandes d’informations et visites de terrain nécessaires à l’accomplissement de son mandat.

L’objectif de la mission est de renforcer la transparence et la redevabilité publiques, de consolider la protection des consommateurs et de prévenir durablement les risques sanitaires. Les résultats de la mission seront présentés sous forme de recommandations opérationnelles destinées à améliorer la situation.

La Présidente de la mission, Khady Sarr, a invité solennellement l’ensemble des administrations, organismes et parties prenantes concernés à apporter à la mission une coopération pleine et loyale, dans l’intérêt supérieur de la santé publique et de la confiance des citoyens.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com