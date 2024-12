Affaire Sweet Beauty : Ndeye Khady Ndiaye veut refaire son procès

Partager Facebook

Suite et non fin du dossier Sweet Beauty, Ndeye Khady Ndiaye, ancienne patronne d’Adji Sarr et propriétaire du salon de massage Sweet Beauty, a relancé l’affaire. Selon son avocat, Me Bassirou Baldé, rapporté par Seneweb, il est légitime qu’elle demande au procureur général près de la Cour d’appel de prendre les mesures nécessaires pour l’enrôlement du dossier.

En effet, précise-t-il : « elle ne souhaite plus vivre sous le poids de cette condamnation. Elle ne bénéficie pas de la loi d’amnistie et désire clore cette affaire. Elle souhaite être entendue par la Cour d’appel. »

Pour rappel, Ndeye Khady Ndiaye a été condamnée par le Tribunal de Grande Instance de Dakar à deux (2) ans de prison ferme et à verser 20 millions à Adji Sarr. Ndeye K. Ndiaye a introduit un recours contre cette condamnation. Or, cela fait maintenant « 18 mois que son affaire n’a pas été enrôlée ».