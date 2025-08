Affaire Tabaski Ngom : Moustapha Diop va saisir la Cour suprême

Partager Facebook

La surprenante et étonnante décision de la Chambre d’accusation financière d’inculpé Moustapha Diop, pour complicité de détournement de deniers publics a étonné plus d’un. D’autant que, selon les proches de l’ancien ministre du Développement industriel, l’accusatrice, Tabaski Ngom, a varié plusieurs fois dans ses déclarations et dans les montants supposés lui avoir été remis. En tout état de cause, Moustapha Diop ne compte pas laisser passer cela. Selon nos informations, le maire de Louga va incessamment saisir ses avocats afin qu’ils fassent un pourvoi en cassation. Un rebondissement en perspective dans cette affaire où Moustapha Diop dit n’être impliqué ni de près ni de loin.