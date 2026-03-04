AIBD : une mule française tombe avec 29 kg de drogue

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le 26 février dernier, à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), une importante cargaison de haschich a été interceptée par la Brigade du Tourisme de la Douane, entraînant l’arrestation de deux personnes.

Selon les informations de Libération, il était environ 19 heures quand A. Zaheri, une ressortissante française d’origine comorienne âgée de 24 ans, s’est présentée au cordon douanier. Le passage de ses bagages au scanner a immédiatement alerté les agents. La fouille de deux de ses trois valises a permis de découvrir 289 plaquettes de haschich soigneusement dissimulées. La saisie, d’un poids total de 28,97 kilogrammes, représente une valeur marchande estimée à près de 200 millions de francs CFA, estime la même source.

Interrogée sur place, la convoyeuse confesse que son contact l’attendait à l’extérieur. Grâce à une intervention coordonnée avec la Cellule aéroportuaire anti-trafic (CAAT), les douaniers ont appréhendé S. Bocoum, 46 ans, sur le parking de l’aéroport. Ce dernier est passé aux aveux peu après son interpellation.

Les deux suspects ont été déférés au parquet pour trafic international de drogue, complète le quotidien d’information.