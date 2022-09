aloe vera : comment l’utiliser ?

L’aloe vera, ou aloès, est une plante succulente qui contient du gel et du latex. Employés en phytothérapie et en cosmétique, ils possèdent de nombreux bienfaits pour la peau : coup de soleil, acné, herpès… à condition de savoir les utiliser.

L’aloe vera ou aloe barbadensis sont les noms botaniques de l’aloès, une plante succulente issue des régions chaudes et sèches du globe. Il semblerait qu’elle vienne du Moyen Orient ou d’Egypte, et ce sont les Egyptiens qui en ont fait usage à des fins laxatives. Il est toutefois important de faire la différence entre :

le gel (le mucilage) translucides extrait de l’intérieur des feuilles,

(le mucilage) translucides extrait de l’intérieur des feuilles, et le suc ou le latex de couleur jaune issu de la paroi des feuilles. Très amer, il durcit à l’air et est soluble dans l’alcool.

Ces deux substances ont des utilisations différentes en phytothérapie et en cosmétique.

Le gel d’aloe vera, de couleur verte pâle voire incolore, contient des tanins, et est riche en 12 vitamines (A, B, C, E), en 20 minéraux et en 18 acides aminés, en enzymes et en polysaccharides (glucides naturels), soit un véritable cocktail nutritif ! Il est connu pour ses propriétés hydratantes, cicatrisantes et adoucissantes.

En application locale directement sur la peau, le gel d’aloe vera soulage les lésions cutanées : eczéma, coups de soleil, brûlures, coupures peu profondes, inflammations. Il convient également aux muqueuses en cas d’herpès génital. En cosmétique, la pulpe d’aloe vera entre dans la composition de produits capillaires et de crèmes pour le visage et le corps à des fins d’hydratation. Le gel d’aloe vera est aussi comestible : extrait à froid, il est dilué dans des boissons destinées à soulager les troubles digestifs.

Quels sont les bienfaits de l’aloe vera pour la peau ?

Il a de multiples bienfaits sur la peau. On peut l’utiliser :

→ En cas d’acné.

→ En cas de coup de soleil.

→ Contre les rougeurs : le gel est hydratant. En masque sur le visage, le cou et le décolleté, il soulage les rougeurs et hydrate. Appliquer généreusement et laisser poser 20 minutes avant de rincer.

→ Contre le psoriasis : l’application de gel sur les lésions de psoriasis léger à modéré réduit leur gravité et semble améliorer le confort des personnes souffrant de psoriasis.

→ Contre le lichen plan : cette maladie auto-immune se manifeste par des lésions sur la peau et les muqueuses. L’application de gel sur les zones lésées permet de réduire les symptômes. Le gel peut s’utiliser en bain de bouche 3 fois par jour pour soulager les lésions buccales.

Quels sont les bienfaits de l’aloe vera sur l’acné ?

L’effet cicatrisant, hydratant, anti-inflammatoire et régénérant cutané le recommande en application sur visage nettoyé matin et/ou soir avant la crème ou l’huile végétale de soin.

Quels sont les bienfaits contre l’herpès ?

Le gel d’aloe vera peut se montrer efficace pour soulager des lésions causées par cette infection virale. Grâce à ses effets cicatrisant, anti-inflammatoire pour la peau et les muqueuses, il permet de créer un film protecteur et active la régénération des cellules. Il peut être intéressant de l’utiliser en complément d’un traitement allopathique, préconise la naturopathe.

Quels sont les bienfaits de l’aloe vera quand les cheveux sont secs ?

Le gel utilisé en cataplasme sur les cheveux est fortifiant. Il se montre efficace en cas d’inflammation du cuir chevelu. Mélanger 2 à 3 cuillères à soupe de gel à 1 cuillère à soupe de miel. Enduire les cheveux du mélange et laisser agir 1 à 3 heures avant de procéder au shampoing.

A quoi sert le suc d’aloe vera ?

« Le suc de l’aloe vera, également appelé latex, contient de l’aloïne. Cette substance à la saveur amère est un puissant laxatif qui peut être vite irritant« , prévient la naturopathe. Il est réservé à un usage interne dans le traitement de la constipation occasionnelle et sur une durée d’utilisation très courte.​​​​

Quelles sont les indications des gélules d’aloe vera ?

Par voie interne : le suc (latex) s’utilise en gélule, le soir au coucher en cas de constipation ponctuelle, de quelques jours seulement. En commençant par de petites doses et en augmentant si besoin.

Quelles précautions prendre avec l’aloe vera ?

Utilisez le gel le plus pur possible pour bénéficier de tous ses bienfaits .

Pour un usage interne, privilégier les produits réservés à cet effet et vérifier qu’ils ne contiennent ni sève ni aloïne pour éviter les effets laxatifs indésirables.

pour éviter les Le gel est à conserver à basse température et ne doit pas être chauffé.

et ne doit pas être chauffé. L ‘exposition au soleil est déconseillée après avoir appliqué du gel en raison de son effet photo sensibilisant.

après avoir appliqué du gel en raison de son effet photo sensibilisant. La consommation de latex d’aloe vera expose également à de graves effets secondaires : malaises, vomissements, diarrhées, risque de cancer. La plus grande vigilance est recommandée.

Quelles sont les contre-indications de l’aloe vera ?

L’usage interne de gel et de latex est contre-indiqué chez les femmes enceintes ou allaitantes, les individus fragiles et les enfants. Les feuilles fraîches contenant gel et latex ne doivent pas être consommées par ces populations.

Feuille d’aloe vera © Ministère de la Santé

Mais aussi en cas de douleurs abdominales d’origine inconnue, d’obstruction intestinale et d’inflammation intestinale aiguë. L’aloe vera est proscrit également en cas de troubles rénaux en raison des fortes propriétés laxatives de la sève et des substances qu’elle contient. « Les personnes qui suivent un traitement laxatif ou diurétique doivent également éviter les interactions avec le suc d’aloe vera« , indique la naturopathe.