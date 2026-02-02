Ambassade de l’Inde au Sénégal : Un interprète vole un chéquier et effectue des retraits à plusieurs millions de FCFA

L’Ambassade de l’Inde au Sénégal est secouée par une affaire de vol aux allures rocambolesques impliquant l’un de ses agents. Il s’agit de M. Fall, interprète au sein de la représentation diplomatique, accusé d’avoir dérobé un chéquier avant d’effectuer des retraits frauduleux d’un montant global de plus de 3 millions de francs CFA, selon des sources de Seneweb.

L’affaire a éclaté après la constatation de la disparition d’un chéquier. Les diplomates ont alors déposé une plainte contre X auprès du Commissariat d’arrondissement du Plateau.

Il ressort de leur exposé qu’ils ont été victimes du vol de quatre chèques, tous encaissés dans une banque de la place, pour un montant total supérieur à 3 millions de FCFA.

À la suite de ces faits, les services de l’Ambassade ont saisi la banque par courrier. En réponse, celle-ci a indiqué que trois chèques avaient été encaissés entre le 16 et le 22 janvier 2026 par les nommés M. F. M. et E. D. T.

Le 26 janvier 2026, le chancelier a constaté la disparition d’un chéquier dans son bureau. L’exploitation des images issues des caméras de vidéosurveillance installées au sein de l’Ambassade a révélé le comportement suspect de M. Fall.

Entendu sur procès-verbal, le conseiller et chef de la chancellerie a déclaré que le comptable de l’Ambassade avait reçu une notification de la banque faisant état d’un retrait de 832 000 FCFA, effectué le 21 janvier 2026.

N’étant pas à l’origine de cette opération, il a procédé à la vérification du compte de l’Ambassade, découvrant ainsi plusieurs opérations douteuses, avant d’en informer le chancelier.

Dans sa réponse officielle, la banque a confirmé que les quatre chèques avaient été encaissés par M. F. M. et E. D. T., dans différentes agences situées au Plateau.

La découverte des falsifications

À la suite de ces constats, le chancelier a relevé que les cachets et les signatures apposés sur les chèques avaient été falsifiés. Compte tenu de la gravité des faits, une enquête a été ouverte afin de situer les responsabilités et de recueillir des informations complémentaires.

Les investigations, appuyées par l’exploitation des images de vidéosurveillance, ont permis d’identifier et d’interpeller M. Fall, interprète à l’Ambassade de l’Inde au Sénégal.

Les aveux du mis en cause

Confronté aux faits, M. Fall a reconnu être l’auteur des vols. Pour sa défense, il a expliqué disposer de compétences en informatique et en infographie, ce qui lui aurait permis de reproduire les cachets à partir de son ordinateur de bureau et d’imiter les signatures.

Revenant sur son modus operandi, il a déclaré avoir, dans un premier temps, soustrait quatre chèques du bureau de la chancellerie, avant de contacter son ami B. K. pour procéder à leur encaissement. Ce dernier, ne disposant pas de pièce d’identité, aurait sollicité M. F. M., avec qui deux opérations ont été effectuées.

Par la suite, ils auraient fait appel à E. D. T., chargé d’encaisser les deux autres chèques.

Une perquisition menée à son domicile, situé à Ouest-Foire, a permis de retrouver le chéquier volé, dissimulé dans la chambre du mis en cause, sur son armoire.

Soumis à un nouvel interrogatoire, M. Fall a reconnu avoir menti lors de sa première audition, au cours de laquelle il affirmait avoir brûlé le chéquier et supprimé les fichiers informatiques liés aux falsifications.

Au terme de l’enquête, M. Fall, interprète à l’Ambassade de l’Inde au Sénégal, a été présenté ce lundi 2 février 2026 au procureur Ibrahima Ndoye, chef du parquet de Dakar.

Les trois autres suspects impliqués dans cette affaire sont activement recherchés par les policiers du Commissariat d’arrondissement du Plateau.

Auteur: Mor Mbaye CISSE