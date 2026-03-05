Après la Section de recherches, les syndicalistes de la RTS convoqués à la Police

Les responsables syndicaux de la RTS sont attendus ce jeudi à 11 heures à la Sûreté urbaine (SU) de Dakar. Les Échos, qui donne l’information, indique qu’ils sont convoqués dans le cadre du traitement de la plainte de Thierno Niang, frère du directeur général de la Télévision nationale, Pape Alé.

Il s’agit de la deuxième plainte sur la tête desdits syndicalistes. Auparavant, c’est Pape Alé Niang, lui-même, qui avait saisi la justice contre eux. Les mis en cause ont été entendus par la Section de recherches de Dakar avant d’être relâchés.