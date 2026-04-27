ARCOP : le Président Diomaye Faye nomme neuf nouveaux membres

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Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé à la recomposition de l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP), marquant une nouvelle étape dans la gouvernance des marchés publics. Par décret, neuf membres ont été nommés au sein du Conseil de régulation pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois. Cette décision est effective depuis le 22 avril 2026.

Les nouveaux conseillers auront la lourde tâche de définir les perspectives de développement de l’institution, d’approuver le budget et de valider les rapports de la Direction générale. Ils veilleront également à l’adoption des règlements intérieurs et des manuels de procédures (financières, comptables et RH).

Tenus au secret professionnel, ces membres assurent la conformité des activités de l’ARCOP avec les orientations politiques de l’État en matière de commande publique.

Liste des nouveaux membres de l’ARCOP

Au titre de l’Administration publique

Allé Nar DIOP, Inspecteur du Trésor- Présidence de la République

Ndèye Rokhaya SENE, Magistrat – Ministère de la Justice

Yaye Anna Sèye THIAM, Ingénieur statisticien économiste -Ministère des Finances et du Budget

Au titre des organisations patronales du secteur privé

Raqui WANE, Juriste – Conseil national du Patronat

Talla NDIAYE, Financier – Mouvement des Entreprises du Sénégal

Youssoupha DIOP, Directeur exécutif -CNES

Au titre de la Société civile

Ibrahima NDIEGUENE, Avocat

Moundiaye CISSE, Directeur exécutif ONG 3D

Saliou DIEYE, Expert fiscal – ONES