Arrestation au sein du Pastef: Le maccarthysme version sénégalaise !

Ça commence à faire beaucoup. Et donc à faire tilt dans l’esprit de beaucoup de Sénégalais. Ces arrestations tout azimut de partisans d’Ousmane Sonko ( Pastef) ne peuvent plus passer inaperçues. Manifestement, il y a un problème.

Quand des jeunes, pour avoir distribué des flyers et sensibilisé leurs compatriotes sont arrêtés et jugés, quand l’activiste Hannibal Djim est arrêté par des éléments du commissariat central de Dakar en plus d’autres jeunes lesquels étaient venus assister au procès de leur leader contre le ministre Mbaye Mbaye Niang, on peut se poser des questions. Et ceci d’autant plus qu’il y aurait, parmi eux, trois mineurs.

Ces arrestations font suite à des actes systématiques de harcèlement contre le leader de ce parti qui, à la moindre programmation d’un procès, voit tout son quartier quadrillé par les forces de l’ordre. Bien sûr, ce même homme politique, auquel on colle trois procès actuellement, avait des difficultés à organiser ses ‘’nemeku tuur’’, des visites de proximité dans les régions tellement le régime de Macky est frileux à son encontre.

En clair, nous sommes en train d’assister à des opérations de neutralisation d’éléments de ce parti qui pourraient constituer des fers de lance dans ce que certains d’entre eux, comme Alioune Badara Mboup, dénomment ‘’appel à la résistance’’. Il s’agit sans doute de mesures conservatoires dans le but d’éviter le remake de ce qui s’est passé en mars 2021 et qui avait vu le pays connaître une période sans précédent d’instabilité.

Mais, chez les Pastéfiens, il n’y a pas de doute, le régime de Macky Sall cherche vaille que vaille à neutraliser leur leader afin de l’empêcher d’être candidat. Une forme de maccarthysme (maccarthisme) à la sénégalaise. C’est-à-dire de chasse aux sorcières. Car, toute formation politique a le droit et même le devoir de déployer une stratégie de conquête du pouvoir. Et entre dans celle-ci, la mobilisation de ses troupes, la descente sur le terrain, etc. Il n’est pas alors admissible, en démocratie, que des gens soient arrêtés parce que, simplement, ils appartiennent à un parti. C’est de la stigmatisation. C’est anti-démocratique et c’est inacceptable.

Cette démarche de frilosité extrême des apéristes devant les Pastéfiens est maladroite et politiquement contre-productive. Ousmane Sonko est un leader politique qui a su profiter du vide laissé par Idrissa Seck qui a rejoint la majorité. La nature ayant horreur du vide, il incarne, aujourd’hui, l’aspiration au changement de nombreux Sénégalais. Et il n’y a aucun mal à cela.

C’est donc par des idées, des programmes et réalisations qu’il faudra le combattre et non par des moyens non-conventionnels comme le maccarthysme.

Assane Samb