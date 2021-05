Arsenal : Aubameyang a perdu 4 kg à cause du paludisme !

Après avoir contracté le paludisme à l’occasion de la dernière trêve internationale au Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang s’est rétabli et l’attaquant d’Arsenal a fêté son retour sur les terrains en marquant un but face à Newcastle (2-0) dimanche en Premier League. Présent en conférence de presse avant d’affronter Villarreal ce jeudi en demi-finale retour de la Ligue Europa, l’international gabonais s’est confié sur le cauchemar qu’il a vécu ces dernières semaines.

«Je pense que je n’avais jamais été aussi malade de ma vie, c’était très dur. Pendant trois jours, j’ai eu de la fièvre toute la journée et toute la nuit, non-stop», a raconté l’ancien Stéphanois en évoquant ses premiers jours de maladie. «Ensuite, je suis resté trois jours à l’hôpital, j’étais vraiment faible et je pense que j’ai perdu 4kg. C’était vraiment un mauvais moment, et je pense que ma famille a eu peur de me voir comme ça.»

S’estimant «chanceux d’avoir été traité au bon moment», le capitaine des Panthères espère retrouver son efficacité pour les derniers matchs d’une saison jusque-là bien décevante (15 buts en 35 matchs toutes compétitions confondues).